Michel Coqué, prochains Metz Evènements, bicentenaire et cartons de JM Louis

Avec le déconfinement et les réouvertures annoncées l'activité congrès, foires et salons va reprendre. Michel Coqué directeur de Metz Evènements sera en ligne avec nous après le journal régional présenté par Sébastien Souici. Nous évoquerons encore ce mercredi quelques non sorties cinéma en attendant le 19 mai. Jean Marc Louis décernera ses cartons mensuels et pour commencer avec Joscelyn Lapart évoquons l'évènement historique ce 5 mai 202, le bicentenaire de la mort de Napoléon.