Chevalier, officier commandeur, mais aussi, Grand Officier et grand-croix, ce sont les grades et distinctions qui peuvent être décernés par l’Ordre National du Mérite, crée en 83 par le général de Gaulle. Michel Lebon, le président national de l’association des membres de l’ONM était à Laval la semaine dernière, Isabelle Rupin de radio Fidélité Mayenne lui a tendu son micro pour en savoir plus.