Michel NOLL co-fondateur du festival "Cinématerre" 21 > 24 novembre 2019 à Metz

La 2è édition de Cinématerre, festival international du film écologique, se tiendra les 21 22 23 et 24 novembre 2019 au cinéma KLUB de Metz.



3 questions à Michel NOLL, cinéaste, et co-fondateur du festival.



Au programme : longs et courts métrages, documentaires, fictions, animations, avec aussi la présence de vidéastes-youtubeurs et réalisateurs.

La Pass festival permet d'acceder à toutes les séances, pour 25€.

Pass 3 séances pour 10€.

A l'unité : 4€50.



www.cinematerre.fr