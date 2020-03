Micro des ailes : qui sont les invisibles?

Durant plusieurs mois, l'atelier radio du collège de Bellenave dans l'Allier a travaillé sur la question des invisibles. De nombreuses proposiions ont fusé. Nous vous en proposons quelques-unes aujourd'hui sur la qestion de la mort, de la musique ou encore de la nature. Une émission co réalisée et co présentée par Juliette Moyer, de RCF Allier et Jonathan Verrier de Radio Coquelicot.