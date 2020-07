MIDI "L'enseignement catholique aborde la rentrée avec confiance"

Pour Romain Lhémery, délégué diocésain à l'enseignement catholique dans l'Orne, les équipes pédagogiques et administratives des établissements privés ont su traverser la crise et s'adapter. Elles ont beaucoup appris de la crise du Covid19.



Il souligne la capacité d'adaptation des enseignants à tous les niveaux durant le confinement. "La pression a été très forte de la part des pouvoirs publics pour réouvrir les écoles, mais aussi des familles en attente de pouvoir poser leurs enfants à l'école pour pouvoir reprendre le travail." Pour le délégué diocésain à l'enseignement catholique, "l'élément majeur de l'accueil qui a été proposé, a été la sécurité des enfants".

Si sur le plan humain et pédagogique le bilan est gloablement positif - Romain Lhémery se dit assez confiant sur la capacité à accompagner les "décrocheurs" à la rentrée - sur le plan financier les étbalissements ont dû assumer des charges inérentes qui ont perdurer entre mars et juin, comme celles liées aux batiments des internats ou de la restauration. Enfin, la DDEC a assurer le maintien des salaires des salariés au chômage partiel. Un cout qu'il conviendra de répercueter sur les années à venir.