Midi spirituel avec Vous

Chaque jeudi retrouvez les informatiosn positives des communautés et le témoignage de notre chroniqueur.

Le père Christophe Delaigue nous invite à relire le temps de confinement dans la perspective de notre vie de foi d'aujourd'hui... elle se devrait pas être "comme avant".

Pour la vie des communautés et l'idée positive, le père Emmanuel Albuquerque, curé de la paroisse St François d'Assises à Bourgoin, explique les défis lancés aux paroissiens... et la créativité qui se soursuit encore aujourd'hui.

A la fin de l'émission Marie-Laure Choplin nous aide à voir dans les toutes petites choses... une source de sens et de vie.