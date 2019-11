Migrant'Scène : suite et fin du 8ème festival en Nièvre

Alors que l'association fête 80 ans de combat, la Cimade témoigne également dans son festival des réalités que subissent les migrants. "Un thème RESISTANCES, pour parler de vous, pour parler d'eux, ceux d'ailleurs. Ils sont venus en France. Ils ont résisté". Le programme 2019 du festival Migrant'Scène se déroule depuis la mi novembre et jusqu'au 5 décembre dans la Nièvre. Les derniers rendez-vous sont proposés à Nevers jeudi 28/11 à 20h00 au Centre Stéphane Hessel autour du documentaire "Journalistes, vos papiers", vendredi 29/11 à 20h00 au Centre Stéphane Hessel pour une soirée création danse/théâtre/numérique, dimanche 01/12 à 17h00 au théâtre municipal de Nevers autour de 4 chœurs et un programme de chants de lutte, et le jeudi 05/12 à 18h30 à la brasserie neversoise "Ô lieu" pour une soirée Ciné-soupe. Renseignements www.migrantscene.org