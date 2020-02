Mireille Neuberg, photographe passionnée

Elle est une passionnée de l’image, de la photographie, cet art qui permet la rencontre, qui ouvre le regard et le cœur à d’autres univers.

Son appareil photo l’accompagne en toute circonstance, en voyage comme au quotidien. Il est un outil de communication : oser rencontrer l’autre, oser parler à un inconnu dans la rue, prendre son portrait ou accepter un refus.

Nous avons rencontré Mireille Neuberg qui expose à la Maison de la laicité d'Arlon jusqu'au 14 février 2020.

Mireille aime particulièrement la RUE et les EMOTIONS qu’elle nous offre. Elle aime et travaille principalement l’image en noir et blanc qui entraîne le regard et l’esprit vers plus de simplicité, les formes, les ombres, le contraste, la lumière.



"Exposer, c’est partager. Photographier, c’est témoigner son émotion.

Et si le visiteur ressent lui-même une émotion personnelle,

c’est alors un échange et un partage, parfois silencieux, mais réussi."