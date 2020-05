Mise à l’honneur d’ associations engagées durant la crise sanitaire

La Fondation Banque Populaire du sud récompense deux fois par an des associations pour leurs projets – innovation sociale et environnementale, insertion par l’emploi et l’entrepreneuriat, patrimoine culturel . Elle a décidé de réajuster temporairement sa mission, compte tenu de la crise sanitaire actuelle., et d' attribuer une enveloppe financière de 60 000 euros en soutien à 26 actions solidaires portées par autant d’associations et de nombreux bénévoles, réparties sur les sept départements que couvre la Banque : Ariège, Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales et Sud-Ardèche.

La Fondation Banque Populaire du sud a ainsi notamment accordé un coup de pouce dans l'hérault a;

- Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo 34 est le plus gros club sportif de montpellier . L'association accompagne toute l'année des jeunes avec du soutien scolaire. Elle a pmis notamment à des élèves, dans le cadre du « contrat local d’accompagnement à la scolarité », de continuer à bénéficier d'une aide scolaire gratuite par des cours à distance via une plateforme vidéo. Elle a assuré le prêt aux familles de 40 ordinateurs et leur a livré des colis alimentaires. Elle a recu pour cette action un aide de 1500€

- Terre Contact – Gignac – a mis en place Roul'Contact, une « épicerie » mobile pour valoriser les produits paysans locaux et l'alimentation saine. Depuis le confinement, la tournée s'est arrêtée mais l’association continue de ravitailler les familles bénéficiaires d'une aide alimentaire sous forme de colis sur une douzaine de communes pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Elle a reçu pour cette action une aide de 4000€