Mission on the roc : les jeunes en action !

Manon et Madeleine-Sophie nous présentent le Festival Mission On the Roc qui se déroule du 1er au 15 août à Granville.



Crée en 2016, autour de l’église Notre-Dame du Cap Lihou, le festival Mission on the Roc a pour but de faire rayonner le plus beau joyau de cette cité et de rendre toujours plus actuelle la description qu’en donnait déjà en 1445 la charte de Charles VII : «Sur un roc presque tout environné de mer : une église très-dévote fondée en honneur et révérence de Notre-Dame».

Concerts, Expositions, Visites, Illuminations à la bougie et Conférences s’enchaineront pendant ces 15 jours de jour comme de nuit pour le bonheur et l’édification de tous. 15 jours ponctuées d’intenses réflexions, d’émotions musicales, d’échanges et d’élévations spirituelles pour contribuer à mieux faire découvrir l’église Notre-Dame du Cap Lihou et son message : découvrir pour connaître, connaître pour aimer, aimer pour transmettre !

L’édition 2020 s’annonce riche en diversité avec près de 21 concerts, 11 conférences, 2 pièces de théâtre, 1 exposition exceptionnelle et bien d’autres événements…



Plus d'infos : https://www.festival-mission-on-the-roc.com/

Une question ? festival.ontheroc@gmail.com