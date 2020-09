Vous êtes bien à l’écoute de RCF Touraine et c’est l’heure de votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la vie associative. Ce matin, une fois n’est pas coutume, nous allons jouer avec notre cerveau en découvrant l’association Mnémo’Séniors installée à La Riche. Serge Poilpré, le trésorier adjoint de cette structure, est aujourd’hui dans nos studios et nous allons notamment parler des activités proposées autour de la stimulation et de l’entretien de la mémoire pour les aînés. On se retrouve tout de suite avec notre invité !