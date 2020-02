Mobilisation au Mans d'une jeune maman pour sauver l'hôpital public

A la une de ce magazine, la difficulté d’accès aux soins dans notre région et en particulier en Sarthe où une jeune maman se mobilise pour sauver l’hôpital du Mans. L’hôpital du Mans qui a déjà vu son service de réanimation pédiatrique disparaitre et celui de réanimation néonatalogie est lui aussi menacé de fermeture.



Rencontre avec Christelle Morançais, présidente de la région Pays-de-la-Loire. Elle nous présentera son plan d’action pour la reconquête de la qualité de l’eau. Seul 11% des cours d’eau de notre région sont en bon état écologique.



La démocratie participative, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la mettent en pratique. Nous découvrirons en Loire atlantique les initiatives mis en place dans ce sens par le maire de Monnières.



Direction la Vendée ensuite pour ces vacances de février… où les jeunes vendéens peuvent participer aux rencontres « Viens et vois ». C’est une rencontre avec les autres, avec le Christ mais aussi avec eux-mêmes. Etalée sur plusieurs jours pour les enfants, elle a lieu tous les ans au centre spirituel de Chaillé-les-Marais dans le sud Vendée.



Et enfin, nous découvrirons l’exposition « Le revers de mon look » à Laval qui propose de découvrir la manière dont nos vêtements sont fabriqués et leur impact écologique.