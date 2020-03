Mobilisation contre l'utilisation du 49.3 pour la réforme des retraites

L'intersyndical réagit après l'annonce du gouvernement de faire usage du 49.3 pour faire passer le projet de réforme sur les retraites. En Indre et Loire, une mobilisation était organisé devant la préfecture.



Opération sensibilisation ce mardi au centre hospitalier de Blois à l'occasion de Mars bleu. Des professionnels de santé étaient sur place pour informer le public sur le dépistage du cancer colorectal



Encore une journée pluvieuse pour demain en Touraine Loir et Cher. Et des températures toujours en dessous des 10 degrés.