Mobilisation contre la fermeture de la réanimation pédiatrique du Mans

Cette semaine dans votre hebdo région nous allons revenir sur cette mobilisation pour sauver le service de réanimation pédiatrique du Mans. Depuis plus d’une semaine les enfants dans un état grave sont envoyés à Caen, Rennes ou Paris faute de lit disponible en Pays de Loire.



Il n’y a pas eu d’audiences dans les tribunaux ligériens cette semaine. Tous les avocats sont en grèves pour protester contre la réforme des retraites.



Nous parlerons aussi des projets de la Région pour mettre en place une politique plus respectueuses de l’environnement en s’attaque notamment aux problèmes des cours d’eaux.



Nous fêterons aussi Noël avec nos frères orthodoxes qui ont des traditions différentes des catholiques et des protestants.



Et puis nous vous raconterons l’histoire du paquebot Afrique qui a coulé il y’a 100 ans au large des Sables d’Olonnes faisant 600 morts et seulement une trentaine de survivants.



Voilà pour le programme de cet hebdo région présenté cette semaine par la rédaction de RCF Sarthe en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire.