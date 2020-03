Mobilité internationale / Lisbonne Jeunes Garantie Jeune

5 jeunes accompagnés dans le cadre de la Garantie Jeune, par la Mission Locale de l'Ouest Audois sont partis pendant 4 semaines à Lisbonne, pour suivre un stage et découvrir le pays.

Anissa BOUMAZA et Matias GOBIT, sont les deux conseillers qui les ont suivi dans cette démarche émancipatrice.

Gwenaelle et Quentin, deux des jeunes du dispositif nous font un retour d'expérience.