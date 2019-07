Moisson 2019 : la récolte de céréales s'annonce bonne en Anjou

La récolte du blé, de l'orge et du colza vient de commencer en Maine-et-Loire. La canicule a avancé le début de la moisson d'une dizaine de jours. Pour le moment, la récolte s'annonce bonne, tant sur la quantité que sur la qualité, nous dit Patrick Brémaud, le directeur de la Coopérative agricole du Pays de Loire (CAPL). Basée à Thouarcé, elle collecte des céréales dans le Saumurois et le Baugeois. Quant aux prix, ils devraient être sensiblement les mêmes que l'an dernier. "Cela dépendra de la production de blé de la Russie et de l'Ukraine et de la récolte de maïs des Etats-Unis", explique Patrick Brémaud.