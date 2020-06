Moissons 2020 : une récolte précoce et des volumes en baisse en Anjou

Les moissons s'annoncent précoces cette année en Anjou. Elles devraient démarrer dès le 20 juin pour les 2 000 adhérents de la Coopérative agricole du Pays de Loire (CAPL). Ils récoltent environ 350 000 tonnes de céréales par an, essentiellement du blé, de l'orge et du colza, en Maine-et-Loire et dans les départements voisins. "Il y a eu un hiver très doux et très humide, donc les céréales sont en avance, explique Christian Blet, le vice-président de la CAPL. Par contre, à cause de l'automne pluvieux, on a semé 10 à 15 % de surface en moins cette année, donc il y aura moins de volumes."