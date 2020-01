Mok AUGER se définit comme un artiste de la vie. Après avoir fait ses preuves et avoir travaillé en tant que responsable dans des restaurants, DJ et directeur de discothèque sur Tours, Mok s'est expatrié à New York. Il y a vécu d'autres expériences dans ces mêmes domaines en collaborant avec de grands noms américains. De retour en Touraine il est consultant en audit dans le secteur de la restauration et organise des événements dans différents lieux en Touraine. Un vrai "couteau-suisse" !