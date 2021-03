Mon hosto Rigolo, une box pour les enfants hospitalisés

Avec sa complice Frédérique Lallemand, la Brestoise Hélène Boiteau-Rabaud vient de lancer une box à destination des enfants hospitalisés. "Mon Hosto Rigolo" rassemble des activités, des infos et des jeux pour rassurer et distraire les plus jeunes, lors d'un séjour à l'hôpital. Les deux créatrices se sont entourées d'une médecin, Claire-Noëlle Droit et d'un artiste Alain Carpentier, pour construire cette boîte.