Moncommissariat.fr, nouvelle plateforme numérique de la police à Bordeaux

Depuis le 16 juillet sur Moncommissariat.fr regroupe

l’ensemble des services numériques de la police nationale. Cette nouvelle plateforme s’est installée à Bordeaux. 12 policiers répondent en direct aux internautes de la France entière sur des chats en ligne. Le but c’est de renseigner et d’accompagner les utilisateurs pour simplifier leurs démarches et réduire l’attente en commissariat. On voit ça avec celle qui pilote Moncommissariat.fr, la commissaire Caroline Mougnaud.