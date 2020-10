Monde d'après : Emmaüs Connect et le Festival du Film Optimiste le préparent

- Créée en 2013, Emmaüs Connect est une association qui vise l’insertion sociale à travers le numérique. En avril elle lançait l’opération "Connexion d'urgence". Un appel aux dons pour que les entreprises et les particuliers à mettent à disposition du matériel numérique.



- Le Festival du cinéma optimiste navigue à part. Loin des grosses productions, loin des lumières du 7ème art et des gros réseaux de diffusion. Ce festival du film est dédié à « tout ce qui rend optimiste et participe à l'art de positiver ».