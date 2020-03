Barbara, sa belle histoire d'amour avec le Japon.

Dans ce nouveau Suivez le Guide au pays du soleil-levant Claude Rival, un français de Tokyo partagera avec nous son top 3 des visites à faire à Tokyo et au Japon. Puis nous prendrons pour la première fois le Shinkansen, le TGV japonais pour Osaka, troisième ville du pays où vous vivrez une rencontre inattendue avec Roland Romanelli, accordéoniste qui fut le partenaire à la scène et à la ville de Barbara pendant vingt ans, qu'il accompagna deux fois au Japon et qui refit le voyage en 2019 pour deux concerts hommage accompagnant cette fois des artistes chantant Barbara en japonais.