Comment la Chine peut-elle faire pression sur la CorÃ©e du Nord?

Les sanctions diplomatiques et autres mesures de répression économiques semblent insuffisantes face à la détermination de la Corée du Nord. Le régime tient coûte que coûte à détenir l'arme nucléaire, et ce malgré un relatif isolement sur la scène internationale. Ces dernières semaines, les manoeuvres militaires et les déclarations du Japon n'empêchent pas la Corée de poursuivre ses essais.



La pression du voisin chinois

Si la diplomatie ne fonctionne pas (bien) et si l'intervention militaire paraît impossible, reste donc la pression du voisin chinois. C'est en tout cas l'analyse de l'histoirien Jean-Louis Margolin, enseignant-chercheur à l'Université de Provence.



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Propos recueillis par Christian Vadon.