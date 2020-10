[Élections américaines] En matière d'écologie, Trump n'est pas l'Amérique

Qu'en est-il de l'engagement écologique aux États-Unis ? Avec un président qui restera dans les annales comme le moins écologiste de l'histoire, les Américains sont-ils les mauvais élèves de la préservation de l'environnement ? Dans une Amérique divisée sur la question du coronavirus, où la question raciale est toujours vive, est-ce la question écologique qui pourrait faire basculer le vote des Américains ? Pour évoquer l'avenir de l'écologie en Amérique, Anne Kerléo et Melchior Gormand reçoivent Dick Howard, philosophe américain, auteur de "Les ombres de l’Amérique - De Kennedy à Trump" (éd. François Bourin) et Adrien Estève, auteur de "Introduction à la théorie politique environnementale" (éd. Armand Colin).

LA SEMAINE AMÉRICAINE SUR RCF - À l’approche des élections américaines, RCF se met aux couleurs des États-Unis pendant une semaine. Du 26 octobre au 1er novembre, nous vous proposons une programmation spéciale pour bien comprendre les enjeux politiques de cette élection, avec de nombreux magazines sur la société américaine, la place qu'elle accorde aux religions et ses préoccupations environnementales.

L'état de l'écologie aux États-Unis

On s'en souvient, le 1er juin 2017, soit quelques mois après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump annonçait la sortie des États-Unis de l’accord de Paris. Accord dont l’objectif est de maintenir le réchauffement de la planète sous la barre de 2°C d’ici la fin du siècle (par rapport à l'ère pré-industrielle). Au cours de son mandat, le président sortant a par la suite détricoté tout l’arsenal juridique et réglementaire environnemental des États-Unis. Après avoir affiché clairement son climatoscepticisme, il a voulu notamment relancer des projets d'oléoducs et autoriser la chasse au loup et à l'ours en Alaska.

mais Donald Trump n’est pas l’Amérique...

Mais en matière d’écologie, Donald Trump n’est pas l’Amérique et la résistance s’est organisée, appuyée notamment sur les villes et certains États mais aussi sur les universités, certaines entreprises, les ONG et la société civile en général. D'ailleurs "la sensibilité écologique est présente aux États-Unis", rappelle Dick Howard, et ce "depuis bien plus d'un siècle".