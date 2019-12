l'invité du jour - Laurent Grzybowski

Voila 8 jours que vous avez fouler le sol guyanais. Est-ce votre premier voyage en Guyane?C'est mon premier voyage en Guyane et j'espère si Dieu le veut que ça ne sera pas le dernier, parce que j'ai passé là 8 jours absolument magnifique, j'ai rencontré des personnes de toutes générations de toutes les couleurs de toutes les origines et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime la diversité qu’il y a ici en Guyane et puis surtout j'ai rencontré des gens qui aime chanter et comme moi je porte la musique à l'intérieur et que pour moi la musique c'est un débordement du cœur, ben je suis heureux d'avoir vécu c'est toute c’est rencontre où on a pu partager ensemble la joie de chanter, de prier, de faire de la musique ensemble et puis où j'ai essayé de témoigner humblement de ma foi.

Est-ce que vous avez mangé le bouillon d'Awara ?

Ha! on m’en a beaucoup parlé, mais je n'ai pas mangé je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent de goûter le bouillon d'Awara, mais on m'a dit que c'était pas la saison !

la Guyane est-ce votre première sortie de l'Hexagone?

Non pas du tout, je suis beaucoup sorti de l'Hexagone pour aller dans des pays étranger pour chanter, que ce soit le Tchad, le Liban, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, et puis au niveau des DOM-TOM là où je vais depuis maintenant 13 ans, c’est devenu une véritable histoire d'amour, peut-être que je vais vivre de la même histoire d'amour avec la Guyane en espérant ne pas faire des infidélités aux uns ou aux autres, mais là ça fait maintenant depuis 13 ans je vais chaque année passer 10 jours à l'île de la Réunion où je suis magnifiquement accueilli. Il y a une belle radio comme vous d'ailleurs, RCF qui s'appelle radio arc-en-ciel mais qui est aussi affilié à RCF comme radio Saint Gabriel et puis il y a beaucoup de points communs je trouve entre la Réunion et la Guyane. Parce que il y a aussi une belle diversité il y a mélange des couleurs, des cultures et puis les gens aiment beaucoup chanter, voilà et ça moi c'est un bonheur pour moi. Là je vais y aller au mois de mai à la Réunion et c'est un vrai bonheur parce que on arrive dans les églises je chante tout le monde chante avec moi, c'est ça que j'aime, c'est le la musique comme un partage quoi. Tout à l'heure je disais la musique c'est un débordement du cœur, mais je pense aussi que c'est un partage. Moi ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des personnes à travers le champs à travers la musique, rencontrer des hommes, des femmes, des enfants, là c'est ce que j'ai fait cette semaine des élèves des collégiens et lycéens, des gens, les origines et je pense que chanter ensemble ça nous rassemble, ça nous fait communier les uns aux autres, ça nous fait nous unir et puis ça nous fait aussi communier au Seigneur. Parce que évidemment je chante pas Okaïdi okaida c'est pas juste des chansons comme ça pour faire amuser la galerie, les champs que je chante sont très liés à ma foi, à l'Évangile, je m'inspire beaucoup de l'Évangile pour écrire ses chansons et donc c'est une manière pour moi aussi de non seulement partager ma foi, mais de prier avec ceux et celles qui m'accueille et donc le chant c'est vraiment un instrument de communion, voir la communion les uns avec les autres et communion avec le Seigneur...