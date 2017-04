L'ONU tente de relancer les pourparlers sur le Sahara occidental

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter le renouvellement de la MINURSO au Sahara occidental, et peut-être relancer les discussions sur ce territoire sujet de conflit depuis 1975.

Le conflit dure depuis 1975, et ce jeudi 27 avril 2017 les négociations pourraient commencer à reprendre maintenant. La situation du Sahara occidental, territoire africain, est compliquée, disputée par le Maroc et le Front Polisario qui revendique l'indépendance.



Retour du Maroc au sein de l'Union africaine

Le Conseil de l'ONU doit voter - ou non - le renouvellement de sa force, la MINURSO, et ce alors même que le Maroc fait son retour dans les discussions. Le pays avait en effet quitté en 1984 l'Union africaine pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie démocratique. Il y a quelques jours, le 28e sommet de l'UA a marqé le retour du Maroc.

Faut-il voir là une chance de résoudre le conflit? La réponse de Kader Abderrahim, chercheur à l'Iris, spécialiste du Maghreb, auteur de « Daech, histoire, enjeux, pratiques » aux Editions Eyrolles.



Selon Amnesty International, l'ONU doit donner la priorité au suivi de la situation des droits humains dans la partie du Sahara occidental sous contrôle marocain et dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf en Algérie géré par le Polisario.

Qu'est-ce que le Sahara occidental?

Depuis 1975 et le retrait de l'Espagne, la zone nord Ouest de l'Afrique est l'objet d'un conflit qui oppose le Maroc et le Front Polisario. Le royaume marocain revendique le territoire, le roi HAssan II avait initié "la marche verte" en 1975 pour récupérer la zone, située dans le prolongement de son état. Mais la République arabe sahraouie démocratique (RASD) état non reconnu mais soutenu notamment par l'Algérie, revendique également la zone. Le cessez-le-feu de 1991 a été suivi d'une longue bataille devant la justice internationale. Aujourd'hui le Maroc contrôle près de 80% du territoire.