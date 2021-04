Mondial Air Ballon : les organisateurs ont confiance

Du 23 juillet au 1er août prochain, le ciel lorrain va se parer de milliers de couleurs. Le Grand Est Mondial Air Ballon devrait avoir lieu, comme tous les deux ans, sur la base de Chambley, aérodrome situé entre Metz et Nancy. C’est le plus grand rassemblement du genre au monde. Si les dates sont annoncées et nous donnent une perspective réjouissante, qui met du baume au cœur en ce moment, du côté de l’organisation, on croise aussi les doigts, pour qu’aucune mauvaise surprise ne vienne s’interposer à l’édition de cette année.



Rencontre avec Philippe Buron Pilâtre, figure locale incontournable, il est le créateur et le président de l'évènement.