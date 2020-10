Monique Rubin, défenseuse des marchés

Au lendemain de l’annonce du Président Macron sur l’instauration de couvre feu dans de grandes métropoles, on revient nous sur une des mesures prises au printemps et levée depuis : l’interdiction des marchés.

Celle qui, à ce moment là, était sur toutes les chaines télé et radio de France et qui défendait becs et ongles ces marchés, c’est la Présidente de la fédération nationale des marché de France et elle est drômoise… et elle est notre invité ce jeudi en direct