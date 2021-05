​Monseigneur François Bustillo, le nouvel évêque d’Ajaccio

Ajaccio connaît désormais son nouvel évêque, après le départ de Mgr Olivier de Germay, en octobre 2020. Il s’agit de Mgr François Bustillo. Jusqu’à présent, le père Bustillo était le gardien du couvent Saint Maximilien Kolbe à Lourdes, délégué épiscopal à la protection des mineurs et des personnes vulnérables du diocèse de Tarbes et Lourdes, cérémoniaire diocésain et membre du conseil épiscopal du diocèse de Tarbes et Lourdes.

Il fut ordonné prêtre en 1994. Entre 1994 et 2002, il occupa la fonction de vicaire de la paroisse Saint Bonaventure de Narbonnes, avant d’en devenir le curé entre 2002 et 2006. Son ordination épiscopale ainsi que son installation en Corse auront lieu le dimanche 13 juin prochain en la cathédrale Notre Dame de l’Assomption, à Ajaccio.

