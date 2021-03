Monseigneur Gérard Le Stang nommé nouvel évêque d'Amiens par le pape François.

Ordonné prêtre en 1990 pour le diocèse de Quimper, Monseigneur Gérard Le Stang fut vicaire à la paroisse Saint-Louis de Brest (1990-1992) ; en études à Rome et chapelain à Saint-Louis des Français (1992-1994) ; vicaire à la cathédrale Saint-Corentin (Quimper) et aumônier de lycée (1994-1996) ; aumônier diocésain du Mouvement Eucharistique des Jeunes (M.E.J) (1994-1999) ; professeur de théologie dogmatique dans les séminaires, au studium théologique inter-monastères (STIM) et dans les formations diocésaines de laïcs (1994-2013) ; institut de formation des éducateurs du clergé (IFEC) (1996-1997) ; directeur au Grand Séminaire interdiocésain de Vannes puis directeur et recteur du Grand Séminaire Saint-Yves de Rennes (1999-2009) ; délégué diocésain à la préparation au ministère presbytéral (1999-2012) ; secrétaire général du Conseil national des Grands Séminaires (2006-2009) ; vicaire général du diocèse de Quimper, délégué diocésain à la pastorale des vocations, au diaconat, à la coopération missionnaire (2009-2013) ; administrateur paroissial de l’ensemble paroissial Quimper Rive-Gauche (2012-2013) ; secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France (2013- 2016) ; accompagnateur théologique des synodes des diocèses de Saint-Brieuc et Laval (2016-2020) ; curé de l’ensemble paroissial à Lesneven et curé doyen, puis curé de la paroisse nouvelle Notre-Dame du Folgoët- Abers- Côte-des-Légendes (ancien doyenné), et recteur du sanctuaire Notre-Dame du Folgoët.

Depuis 2019 Monseigneur Le Stang est délégué diocésain aux vocations et secrétaire général du Conseil presbytéral depuis 2020.

Monseigneur Gérard Le Stang est membre l’Institut Séculier des prêtres du Cœur de Jésus (Famille Cor Unum).

L’ordination épiscopale et l’installation de Monseigneur Gérard Le Stang auront lieu le jeudi 13 mai en la cathédrale Notre-Dame d’Amiens.