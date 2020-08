Monseigneur Hippolyte Simon, Archevêque émérite de Clermont est décédé

Durant ses vingts années en tant qu'évêque, Monseigneur Hippolyte Simon a été à l'origine de nombreux projets pour le Diocèse de Clermont. Il a notamment présidé la célébration du synode diocésain de l'an 2000 et accompagné sa mise en œuvre. Il fut à l'origine de la construction du Centre Diocésain de Pastorale. On lui doit aussi la création de l'Institut Théologique d'Auvergne.

Monseigneur Simon est décrit par son entourage comme un intellectuel, auteur de plusieurs ouvrages et fin analyste de la société actuelle. « Il avait une réflexion étayée, nourrie. C'était un enseignant qui aimait expliquer et comprendre le monde », souligne le père Bernard Lochet, Vicaire Général du Diocèse de Clermont.

Un évêque soucieux des réalités rurales

L'archevêque émérite de Clermont qui était aussi « un homme de la terre » qui connaissait bien les réalités rurales. « Quand j'étais directeur de l'enseignement catholique, il me demandais des nouvelles du Livradois, comment ça se passait à Thiers, etc », raconte Gérard Sabatier, aujourd'hui président de RCF Puy-de-Dôme. Et d'ajouter « il voulait qu'on se batte pour que les écoles soient maintenues ».

Le 8 décembre 2002, suite à la réorganisation des provinces ecclésiastiques de France, le diocèse de Clermont devient archevêché de la Province d’Auvergne. Monseigneur Simon a impulsé la dynamique avec des collaborations entre les diocèses de Clermont, Moulins, Le Puy et Saint-Flour. Monseigneur Simon fut aussi un des maître d’œuvre de la réorganisation des 32 nouvelles paroisses du Diocèse de Clermont.

Sa démission a été acceptée par le pape François le 17 mars 2016 en raison d'un cancer du rein. Il était retourné vivre sa convalescence auprès de ses proches dans sa Manche natale.



Sa biographie

Le 22 février 1996, Mgr Simon est nommé 103ème évêque de Clermont, et fut consacré évêque le 4 mai. Il a reçu le pallium des mains de Jean-Paul II à Rome le 29 juin 2003.

Il fut représentant des évêques de France à la Commission des épiscopats de l’Union européenne dont il fut le vice-président de 2004 à 2007.

Il a été élu vice-président de la Conférence des évêques de France, fonction qu’il occupera de 2007 à 2013.