Monter son entreprise à 45 ans c'est possible

Naviguer correctement sur Internet ça s'apprend. Pour apprendre les bonnes pratiques, Google était à Châteauroux hier.



Il n'y a pas d'âge pour monter son entreprise. Un parcours d'accompagnement pour les 45 ans et plus est proposé par Initiative Brenne.



La banque alimentaire fait sa collecte partout en France ce week-end. Ce sera aussi le cas dans le Loir-et-Cher. La structure permet de fournir des repas à près de 10 000 personnes.



Les travaux sont en cours à la patinoire de Bourges. Des opérations estimées à 1,5 millions d'euros. Quelle sera la part des assurances ? On en parle dans cette édition.