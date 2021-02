Montluçon entreprend son schéma "vélos et mobilités actives"

Lauréate de l’appel à projets « Vélo et territoires » lancé en septembre 2018 par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, et l’ADEME, Montluçon Communauté vient d’entreprendre l’élaboration de son schéma directeur « Vélo et Mobilités actives » afin de développer l’usage de ces modes de déplacement au sein de l’agglomération, et ainsi participer à la transition écologique des mobilités quotidiennes.