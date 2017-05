Montrichard : nouveau conflit social chez CDM

L'entreprise Commerciale de Maroquinerie de Montrichard a connu des jours meilleurs. Ce mercredi, durant la matinée, plus d'une trentaine de salariés ont cessé de travaille. Ils protestent contre leurs conditions de travail et un salaire qu'is jugent trop faible.

Eva Patte est déléguée syndicale CGT chez CDM. Elle travaille sur ce site de confection d'articles de cuir et de maroquinerie depuis six ans. Selon elle, la vie dans l'entreprise est "infecte. [...] Les salaires sont au plus bas. Il y a une grosse dégradation dans les relations". En 2015, une manifestation pointant du doigt les mêmes problèmes eu déjà lieu à Montrichard.

Les manifestants avaient prévu de rencontrer la direction en début d'après-midi pour expliquer leurs revendications (abandon des embauches en interim, acquisition d'une "vraie prime d'équipe", augmentation des salaires, plus d'information sur la stratégie de l'entreprise... ).

Mais faute d'accord sur les personnes pouvant participer aux négociations, le rencontre n'a pas eu lieu.