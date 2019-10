Morbihan : les syndicats demandent le retrait du projet de réforme des Finances publiques

Quel avenir pour les Finances Publiques ? La suppression de la taxe d'habitation ou le prélèvement à la source n'est pas sans conséquences dans les services. La réforme, voulue par le Ministre de l'Action et des Comptes Publiques, Gérald Darmanin, se met en place dans les territoires. Le projet morbihannais sera présenté au Ministère en novembre. Depuis son lancement, en juin, il a évolué. Les détails de Claude Girault, le directeur des finances publiques du Morbihan.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Malgré ces réajustements l'Intersyndicale (Solidaires, CFDT, CGT et FO) reste mobilisée. Elle multiplie les actions pour sensibiliser les élus, les agents et la population. Leur objectif : le retrait de la Réforme Darmanin. Christophe Rissel (CGT Finances Publiques ) et Hervé George ( CFDT Finances publiques).

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Le projet sera donc envoyé en novembre au Ministère pour validation...Notez qu'une nouvelle réunion entre les représentants du personnel et la direction est prévue le 5 novembre.

L'Intersyndicale prévoit, elle, une nouvelle action ce jeudi à Locminé. Une mobilisation nationale est également prévue le 14 novembre.