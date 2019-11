Nous sommes dans l'église de Mornac sur Touvre, qui depuis 1110 se trouve au centre du village, devenu depuis ces 20 dernières années un gros bourg de 2200 habitants. pour découvrir ce monument, sa vie paroissiale et la vie de ce territoire en pleine expansion, je reçois:

Le pére Laurent Maurin doyen et curé pour un an de cette paroisse, Notre Dame des Sources.

Madame Thérèse COUSSY membre de l'EAP

Madame Colette DUCOURAY comptable de la paroisse depuis 20 ans.

Madame Michèle DAULON investie dans la cathéchèse et en lien avec les élus.

Pour la partie musique, au piano JOËL et au chant ALICE