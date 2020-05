Moustiques tigres

Depuis 2 ans, le département de la Loire accueille un nouveau résident qui se fait de plus en plus envahissant.

Il s'agit du moustique tigre, une espèce particulièrement nuisible.

Cécile Allard, responsable du Pôle Santé Publique à l'Agence Régionale de Santé de la Loire, nous présente ce nouvel ennemi et les mesures à prendre pour lutter contre sa propagation