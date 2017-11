Movember: une moustache pour sensibiliser contre le cancer

Une moustache contre le cancer

Le Movember, c'est la contraction entre "November", novembre en anglais, et Moustache. Une opération qui a débuté mercredi dernier. Le principe est simple : tous les hommes sont invités à se laisser pousser la moustache, durant un mois. Tous les styles sont autorisés, du moment que la moustache est visible.

Derrière cet effet de style, se cache un but plus sérieux. Le Movember, c'est en fait un mois de campagne autour des cancers masculins où tous les hommes sont invités à se laisser pousser de belles bacchantes. Après Octobre rose, c’est donc au tour des hommes de s’informer et de se sensibiliser.



Un concours photo lancé par des étudiants infirmiers

A cette occasion, la Fédération nationale pour les étudiants en soin infirmier (FNESI) a lancé un concours de photographie pour tous les étudiants infirmiers de France. Au total, ce sont plus de 40 photos qui ont été envoyées à la Fédération. Et la grande gagnante était celle de l’institut de formation infirmier de Forbach.

Le Movember vise en particulier à informer et à sensibiliser les hommes sur le cancer de la prostate. Ce dernier touche plus de 55 000 personnes, chaque année, en France.