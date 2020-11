Mr Larrouturou, rentrez chez vous !

Au regard de l’actualité de ce mercredi, ce dont je vais vous parler aujourd’hui, on s’en fout complétement. Au moins c’est clair. Il est d’intérêt général de connaître le visage du futur président des Etats Unis d’Amérique, mais par contre, suivre le combat d’un eurodéputé lancé depuis plusieurs jours dans une grève de la fin, la bagatelle, hein !



Bon allez, je mise 0.1% d’une pièce sur le fait que vous êtes encore là. Car oui, en plus, Pierre Larrouturou, eurodéputé français membre du PES, le parti socialiste européen, et rapporteur du budget du Parlement européen, se bat pour des miettes : 0.1% ! 0.1% de quoi exactement ? D’une nouvelle taxe pardi ! De toute façon, on est d’accord hein, ils ne savent faire que ça, taxer les honnêtes gens. Puis 0.1% c’est risible, sachant que quand il y a besoin on est capable d’assumer d’être taxé à 5,5, 10 ou 20%, et le tout sans broncher. Alors 0.1%, à part provoquer le monde, Mr Larrouturou n’a-t-il rien d’autre à faire ? Comme siéger sagement au parlement et attendre que son mandat se passe, par exemple ?



Mr Larrouturou qui espère, en plus, ramasser le pactole : 50 milliards d’euros par an. Pour financer les actions écologiques et sociales de l’UE. Mr Larrouturou prend donc ses rêves pour des réalités. Comme si les marchés financiers, qui ne payent aucune taxe sur leurs transactions et s’en portent très bien comme ça, allaient se laisser attaquer de la sorte sans broncher. Aucun élu ne s’était élevé à ce point en Europe contre les inégalités ; la situation reste ainsi et ça se passe très bien. C’est quand même plus sain de creuser la dette publique, pour que le tout un chacun soi solidaire, c’est ça l’Europe bon sang ! La solidarité ! Et de maintenir le cap par pitié, ne pas embêter les braves gens pour 50 milliards d’euros par an, hein. Ce n’est pas comme si notre planète disparaissait à petit feu, qu’un chômage record s’annonce en 2021 et que l’avenir des jeunes générations était compromis.

Mr Larrouturou, cessez donc cette grève de la fin, rentrez chez vous et faites comme tout le monde (ou presque) : regardez l’Amérique et son show électoral. Puisqu’on vous dit que tout va bien.