Mrg Jean-Louis Papin commente l'actualité dramatique et M.A Isler-Béguin.

Drôle de journée pas drôle, dans l'attente tout à l'heure à 18h30 de l'annonce des mesures du reconfinement et après l'attentat au couteau ce matin à 9h près de la Basilique Notre-Dame de Nice, l'assassinat de Vincent le sacristain. Nous entendrons dans un instant monseigneur Jean-Louis Papin évèque de Nancy au micro de Nicolas Dufour. Également dans ce 18 19 a la une et dans le nouveau de La Semaine, enregistré ce matin avant que les infos dramatiques du jour ne soient connues, histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger, un artiste messin Charles Pêtre au menu et un festival de cinéma , le Metz Film Festival de la Transition Ecologique présenté par Marie-Anne Istler-Béguin.