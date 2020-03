Municipales 2020 au Mans - Les premiers candidats ont parlé environnement

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

10 candidats, 10 listes au Mans. Trois débats opposant trois candidats chacun. C'est le dispositif proposé par RCF Sarthe et ViàLMTV Sarthe.

Pour cette première confrontation, Julien Geffard pour la liste "Demain Le Mans", Audrey Dolo-Canal pour la liste "Ensemble Autr'Mans" et Marie James pour la liste "Vers Le Mans En Commun" exposaient leurs proposition pour l'environnement au sein de la ville du Mans.

Les transports étaient au coeur de ce débat, entre la place de la voiture en ville et plus particulièrement dans le centre, face aux mobilités douces comme le vélo. La question des transports en commun fut également abordée : gratuit ou non, les candidats n'ont pas la même vision de la mobilité au Mans. Le projet de zone commerciale Leclerc-Ikea de Bener s'est également invité dans le débat, autour des risques pour l'alimentation en eau de la ville, de l'intérêt de l'implantation d'une telle zone et des conséquences environnementales que cela encourerait. Enfin, la végétalisation de la ville est aussi un point de divergence. Que ce soit pour le réaménagement des quais ou la plantation d'un arbre pour chaque naissance, les candidats ont défendu leurs propositions pour rendre Le Mans plus vert.

