Municipales 2020 à Bourges : les candidats

"J'aime cette ville, j'aime les berruyers et je suis convaincu que j'ai l'énergie et le coeur pour pouvoir encore donner à ma ville."



Colette Cordat, les enjeux nationaux

Elle est la dernière à être entrée dans la course à la mairie. Il ne s'agit pas d'une première pour Colette Cordat, déjà candidate en 2014 où elle avait réalisé un score assez faible : 1,76%. Elle a été conseillère municipale d'opposition de 2002 à 2014 et va conduire la liste "Lutte Ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs". Colette Cordat veut surtout profiter du scrution municipal pour mettre en lumière certains enjeux nationaux.

​"Il est important que ce qui font tourner la société, ceux qui sont méprisés, opprimés par le gouvernement et les grands patrons puissent faire entrendre leurs voix."



Irène Félix, la soliste

Après 2008 et 2014, c'est la troisième fois que la conseillère départementale va être tête de liste à Bourges. Mais cette fois ce sera sans le soutien du Parti Socialiste, qu'elle a quitté il y a peu. Malgré le rassemblement des forces de gauche autour de Yann Galut, Irène Félix a décidé de partir de son côté avec la liste "Notre parti c'est Bourges" composée de citoyens issu de la société civile. La candidate divers gauche propose un programme axé sur deux urgences :

"Une ville pour la transition énergétique et écologique et une ville plus juste [...] c'est une ville qui va être plus attirante pour tout le monde."



Yann Galut, le challenger

L'ancien député de la troisième circonscription du Cher a réussi un tour de force en parvenant à fédérer en grande partie la gauche locale derrière sa candidature. Des formations souvent en froid sur le plan national. La liste "Bourges pour toutes et tous", est composée à 50% de citoyens issues de la société civile. L'ancien député du Cher oriente son programme autour de 3 priorités : écologique, sociale et démocratique. Il veut notamment une ville plus participative.

"On va faire en sorte que les citoyens, non seulement se sentent bien et fiers de cette ville, mais décident aussi pour cette ville. Certains élus politiques se croient supérieurs à nos citoyens : ça pour Bourges c'est terminé."



Philippe Mousny, de la majorité à l'opposition

Investi par Les Républicains, Philippe Mousny propose un rassemblement large avec des citoyens et même un ancien conseiller municipal communiste à ses côtés. L'ancien adjoint de Pascal Blanc, débarqué en avril dernier, va mener la liste "Un pacte Pour Bourges". Philippe Mousny veut notamment geler les constructions en périphérie pour redynamiser le centre-ville.

"L'envie de proposer et de partager avec les berruyères et les berruyers. L'envie de faire avancer Bourges et de redonner à notre ville le rang qu'elle mérite."



Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars.