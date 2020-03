Municipales 2020 - L'enjeux dans les villes de Le Mans Métropole

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Tout dépend de la commune où vous voterez dimanche prochain, les enjeux pour votre commune ne seront pas le mêmes. Si 85% des maires sortant repartent, ils ne mèneront pas tous la même campagne. Soit la liste du maire sortant est seule, auquel cas, le suspense n'est pas le plus intense. On trouvera aussi des communes pour lesquelles on n'attendait pas forcément d'opposition comme Allonnes ou Coulaines. Au sein de Le Mans Métropole, un maire ne sera pas candidat à sa succession : Samuel Chevalier. Le maire de Ruaudin a pris fait et cause pour une des dix listes en lice au Mans. Sa première ajointe sera la candidate de la continuité pour les Ruaudinois.

Voter pour son maire mais aussi pour Le Mans Métropole.

Avec un seul bulletin de vote, les citoyens de chacune des communes de Le Manqs Métropole votera à la fois pour le conseil municipale de sa ville, mais aussi pour les conseillers communautaire siégeant à Le Mans Métropole.

Concrètement, le maire qui sera élu dans chacun des communes siègerant en tant que président de commission au sein de Le Mans Métropole. De plus, les adjoints au maire seront les vices-présidents de ces mêmes commission de la métropole. Ce sont donc 19 villes et communes qui seront concernées par les élections municipales et des conseillers communautaires autour du Mans.

Le fonction est identique pour les autres communautés de communes que l'on peut rencontrer dans le département.