Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Yann Jondot, maire de Langoelan et tétraplégique s'exprime sur le sort de sa commune. Élu pour la première fois en 2014, ce sportif de haut niveau avait exprimé le souhait de ne pas se représenter pour se consacrer à d'autres actions (notamment dans le domaine du handicap).

Faut de candidat, Yann Jondot a du convaincre des concitoyens de former une liste en s'inscrivant non pas en tête de liste mais en tant que premier adjoint.

Il nous explique les raisons et les enjeux de cette décision.