Municipales 2020 - Les modalités du second tour

Les élections municipales auront lieu partout en Sarthe le dimanche 15 mars pour le premier tour. Un second tour est prévu le dimanche 22 mars, mais il ne sera pas organisé dans toutes les communes du département.



Élections Municipales 2020 en Sarthe - Dossier spécial

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les candidats sont qualifiés pour le second tour s'ils reccueillent plus de 10% des suffrages exprimés. Les candidats qui auront réunis plus 5% des suffrages pourront fusionner leurs listes avec celles des candidats qui se maintiennent dans la course à la Mairie. Dans ce cas de figure, il y a des chances pour qu'au Mans, avec 10 listes pour ce premier tour, 4 pourraient se maintenir pour le second.

Toutefois, si un liste obtient plus de 50% des suffrages dès le premier tour, il n'y aura pas de second tour. Il se pourrait donc que dans les villes où deux listes s'affrontent, qu'il n'y ait qu'un seul tour, le dimanche 15 mars. Il en est de même pour les villes sarthoise où une seule liste est candidate.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin est quelque peut différent. On ne vote pas pour des listes, mais pour des noms. Le panachage est possible, vous pourrez rayer et ajouter des noms sur le bulletin de vote. Ce sont un peu plus de 200 communes dans notre département qui sont concernées par ce mode de scrutin. Un second tour aura lieu si tous les sièges du conseil municipal ne sont pas pourvus.