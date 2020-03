Municipales 2020 - Les résultats dans la Sarthe

L'abstention vainqueur

Six sarthois sur dix ne sont pas allés voter hier pour les élections municipales en Sarthe, c’est 22 points de moins qu’il y’a 6 ans. C'est une tendance qui s'est dessinée tout au long de la journée puisque dejà à midi, la participation était en recul. 18,81% à midi contre 29,14% en 2014 puis 43,14% à 17h contre 53,47% pour les dernières municipales en Sarthe. Le taux de participation à la fermeture des bureaux de vote est sans appel, 42.63% contre 63,88% en 2014.

Va-t-on avoir un second tour ?

L'abstention est également très élevée au niveau national. C'est ce qui motive tous les chefs de partis demandent au Premier Ministre de reporter le second tour des élections municipales en raison de l'épidémie de coronavirus. L’exécutif doit concerter un conseil scientifique dans la journée, il promet des annonces rapides.

Au Mans, le premier tour place Stéphane Le Foll largement en tête.

Avec 42% des suffrages exprimés, Stéphane Le Follé crase ses adversaires. On s'attendait à une triangulaire voire quadrangulaire pour le second tour au Mans. Il n'en sera rien, dans la situation actuelle. Marietta Karamanli est la seule à pouvoir se maintenir pour le second tour dimanche prochain à 13,25%. Une déception pour la députée PS qui envisage déjà les alliances du 2ème tour même si ça s’annonce très compliqué car le maire sortant est largement devant. C'est également la déception pour Isabelle Sévère et les écologistes au Mans qui rate l'accession au second tour de 6 voix à 9,98%.

La suite des résultats :

Emmanuel Bilquez : 8,53%

Gilles Guerchet : 7,01%

Louis de Cacqueray-Valmenier : 6,05%

Marie James : 5,51%

Audrey Dolo-Canal : 4,85%

Julien Geffard : 2,14

Yves Cheère : 0,68%

Dans l'agglmération, résultats serrés et recomptage de voix.

À Champagné, un rien départage les deux candidats : deux voix ! Deux bulletins qui profitentent à Patrick Desmazières au détriment du maire sortant Erwan Cochet. Mais ce résultat définitif pour Champagné n'a pu être connu qu'après un recomptage des voix.

Ca s'est joué au coude à coude aussi à Yvré l'Évêque... C'est le 1er ajoint sortant André Le Roux qui arrive en tête de se premier tour avec 12 voix d'avance seulement sur la liste divers gauche de Damienne Fleury. Il y aura une triangulaire puisque la 3ème liste de Fanny Pira, qui se revendique écologiste de gauche, obtient 20% des voix. Avec trois listes présentes pour le premier tour, toutes peuvent se maintenir dans la course pour le second tour.

A Ruaudin la nouvelle mairesse s'appelle Caroles Heulot elle était soutenu par la majorité sortante tout comme Yves-Marie Hervé qui l'emporte à Changé.

Gilles le Proust à Allonnes (53,79%) et Christophe Rouillon (80,66%) à Coulaines repasse facilement malgré la présence d'autres listes. Tous les autres maires sortant de la métropole n'avait pas de liste contre eux, ils sont donc réélus.

A Sablé-sur-Sarthe, une triangulaire pour dimanche prochain

Il restera tout de même un peu de suspens dans quelques villes dans le département. Ce sera notamment le cas pour les Saboliens. Au terme du décompte des voix, il n'y a que 139 voix d'écart entre les deux liste sorties en tête sur plus de 7 000 inscrits. Nicolas Leudière sort en tête du scrutin devant le maire sortant Marc Joulaud. Alors qu'il avaité été élu dès le premier tour en 2014, le maire sortant met en avant une campagne compliqué et occupé en grande partie par le procès Fillon à Paris.

Et puis une 3e liste se maintien celle de la gauche avec Rémi Mareau qui arrive loin derrière avec 11 %.

Les jeux ne sont pas tous faits dans le reste du département

A Saint Calais Marc Mercier, soutenu par le maire sortant arrive en tête avec plus de 47% des voix devant Joël Parant lui aussi à droite. Jean-Marie Janvier, pour la gauche, est en postion de se maintenir avec 17%.

A La Flèche, cela faisait 31 ans que Guy Michel Cheauveau était maire...Et bien il a passé la main à Nadine Grelet Certenais...La Sénatrice sarthoise et ancienne conseillère municipale obtient près de 70% des voix.

A cause de la loi sur le non cumul des mandats, Nadine Grelet Certenais va laisser sa place au Senat. C'est Christophe Chaudin qui va prendre sa suite.

L'ancien maire de Connéré ne s'est pas représenté, Arnaud Mongella lui succède. Il n'y avait qu'une seule liste dans le berceau des rillettes.

A Beaumont sur Sarthe, Léa Duval est élu dès le 1er tour malgré la présence de 3 listes avec 61% des voix.

Dans la nouvelle commune de Montval sur Loir Hervé Roncière était seul en lice tout comme Gérard Galpin à Sillé le Guillaume , Frédéric Beauchef à Mamers ou encore Didier Reveau à la Ferté Bernard.

Au Lude c'est la sortant Béatrice La Touche qui repasse, comme à Bonnétable pour Frédéric Barré. Tous deux avaient succédé au Sénateur touché par le non cumul des mandats.

Rendez-vous désormais pour le second tour des élections municipales, prévu le 22 mars prochain. Notre dispositif sera le même que celui de ce premier tour, dans l'hypothèse du maintien de ce dernier.