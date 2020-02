Municipales 2020 : RCF Anjou organise des débats à Saumur, Cholet et Angers

Le 3 mars à Saumur, le 5 mars à Cholet, et le 10 mars à Angers, RCF Anjou en partenariat avec le Courrier de l'Ouest et ouest France organise des débats avec les candidats dont les listes auront été déposés en préfecture.



Vous pourrez suivre en direct ces débats sur notre antenne de 18H10 à 20H.

Vous pouvez également y assister sur place mais uniquement sur inscription par mail à rcfanjou@rcf.fr en nous précisant vos coordonnés et la ville qui vous intéresse.