Municipales 2020 : réécoutez le débat du second tour à Saumur

A Saumur, trois candidats sont en lice pour le second tour des élections municipales ce dimanche 28 juin : le maire sortant divers gauche Jackie Goulet (49 % des voix au 1er tour), le candidat de droite Bertrand Chandouineau (17 %) et Bernard Henry (14 %), qui se revendique sans étiquette. Quelles leçons tirer de la crise sanitaire ? Comment relancer l'économie locale ? Le maire de Saumur doit-il briguer la présidence de l'Agglomération ? Ils en ont débattu ce lundi 22 juin sur RCF Anjou, avec Marion Bastit, journaliste à RCF Anjou, et Pierre-Louis Augereau, journaliste au Courrier de l'Ouest.