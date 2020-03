Municipales 2020 à Saint-Amand-Montrond : les candidats

C'est une nouvelle ère qui va bientôt s'ouvrir dans la ville du Boischaut. Depuis 1983, la famille Vinçon s'est succédé à la tête de la maire. D'abord, Serge, puis aujourd'hui son frère, Thierry, qui a décidé de ne pas briguer de troisième mandat. Place donc à une nouvelle tête au soir du 22 mars. Mais qui ?

Marie Blasquez, l'artisanat pour relancer l'emploi

La patronne des auto-écoles du même nom est soutenue par le maire sortant, Thierry Vinçon. Conseillère municipale de la majorité, Marie Blasquez va conduire la liste "Rassembler, Agir, Réussir". Une candidature sans étiquette politique. Pour relancer l'emploi, Maris Blasquez mise notamment sur l'artisanat.

"Il ne faut pas rêver...Faire venir des grandes entreprise je n'y crois pas du tout. Par contre on a de l'artisanat qui existe déjà en local, pas mal de petites entreprises qui recherchent de la main d'oeuvre qualifiée et qui n'en trouve pas".

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Emmanuel Riotte, les jeunes, la santé et les finances

Emmanuel Riotte est lui aussi conseiller municipal de la majorité mais sans le soutien du maire sortant. En revanche, le président de Val de Berry, l'office public d'habitat du Cher, accumule les soutiens de formations politiques, contrairement à ses deux adversaires. Sa liste "En Avant Saint-Amand" est appuyée par Les Républicains, dont il est membre, mais aussi par le MoDem, l'UDI et La République En Marche. Emmanuel Riotte a ciblé trois priorités.

"Les jeunes, la santé et les finances ! [...] Il fallait absolument écouter les saint-amandois, c'est ce que j'ai fais et je veux redynammiser cette ville qui en a bien besoin".

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Jennifer Tixier, le collectif

La jeune candidate joue la carte collective. Nouvelle venue en politique, Jennifer Tixier a été élue par le collectif "Renaissance Citoyenne 2020" comme porte parole et donc tête de liste. Un équipe qui se veut sans étiquette politique mais avec une sensibilité de gauche assumée. L'infirmière scolaire prévoit de réaliser un audit des finances de la ville en cas d'élection le 22 mars mais veut aussi plus de débat au sein de la cité. Le programme du collectif fait aussi la part belle à l'écologie.

"On a notamment pensé à mettre en place des jardins et vergers partagés dans les quartiers d'habitations sociales pour recréer du lien et puis pour permettre aussi d'avoir accès à de la nourriture saine, tous les jours".



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars.