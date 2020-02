Municipales 2020 à Strasbourg : 3 questions à Catherine Trautmann, candidate PS

Moins d'un mois avant les municipales ! RCF Alsace vous emmène à la rencontre des candidats à la mairie de Strasbourg.





Dans ce quatrième épisode, nous rencontrons Catherine Trautmann, tête de liste du Parti Socialiste.



Ancienne maire de Strasbourg, elle est aujourd'hui vice-présidente de l'Eurométropole en charge notamment de la stratégie économique.

Elle a repris la tête de la liste PS en début de mois de février, après le retrait de Matthieu Cahn, visé par des révélations de Médiapart sur un site de photos de jeunes femmes nues, qui auraient été prises par l’ex-candidat.



Et on peut parler "d'effet Trautmann", car le PS a gagné 10% en un mois dans les sondages. La liste socialiste est aujourd'hui créditée de 17% au premier tour, ce qui en fait la troisième force politique après LREM et les écologistes.



Dans son programme, la candidate propose notamment la mise en place de la Zone Faible Emission dans le centre, avec un accompagnement pour les personnes qui devraient renoncer à leur véhicule diesel par exemple. Mais aussi des mesures sur l’éducation : une accompagnante par classe en maternelle ou encore un abonnement à des magazines sur l’information, pour lutter contre les fake news.



Catherine Trautmann détaille son programme au micro de Jean-Louis Hoffet.